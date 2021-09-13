У Харкові однорічна дівчинка випала з вікна 3 поверху: маля у тяжкому стані

13 вересня 2021 , 20:08
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Джерело:

поліція Харківщини

З вікна будинку, що розташований в Індустріальному парку Харкова, 12 вересня випала однорічна дівчинка. У поліції відкрили кримінальну справу через злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

За дитиною дивилися знайомі батьків

Відомо, що дівчинка випала з вікна кухні близько 20:00. Батьки дитини залишили її під наглядом знайомих.

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Малюка відвезли у лікарню. Наразі вона перебуває у тяжкому стані.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Максимальне покарання передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Дитина випала вікна: попередні інциденти

  • У травні з вікна 3 поверху львівської багатоповерхівки випала 10-річна дівчинка. Медики діагностували у неї перелом хребця поперекового відділу хребта. За словами сусідів, батьки постраждалої зловживають алкоголем і ніде не працюють.
  • У Покровському районі Кривого Рогу мати недогледіла 4-річного сина. Коли жінка відвернулася, хлопчик відкрив вікно та впав з 5 поверху. У лікарню постраждалого відвезли у непритомному стані.
  • З вікна 7-го поверху гуртожитку Техніко-економічного коледжу НУ "Львівська політехніка" випала 17-річна студентка з Яворівського району. На жаль, від сильних травм дівчина загинула на місці події.
Автор: Софія Мінджоса