У Харкові оголосили повітряну тривогу: всім в укриття

Повітряну тривогу оголосили в Харкові. Усі місцеві жителі мають негайно піти в укриття.

У Харкові ввімкнули сирени близько 8 години 4 березня. Жителям негайно слід сховатися і чекати наступної сирени, що означатиме відбій тривоги.

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07:59 Повітряна тривога у Харкові — усім в укриття,

– мовиться в повідомленні.

Місцеві мають негайно йти в укриття, як тільки почують сирену. При цьому слід вимкнути в будинку газ і світло.

Людей закликають допомогти людям з інвалідністю та пенсіонерам. Адже їм може бути важко сховатися самостійно.

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