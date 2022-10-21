У Харкові окупанти обстріляли ракетами завод: кількість поранених зростає

Окупанти вранці 21 жовтня атакували ракетами Харків. У місті лунали вибухи. Відомо, що вороги влучили в одне з підприємств міста.

Ракети влучили до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території заводу. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Кількість постраждалих збільшилась

Він зазначив, що є руйнування. Їх ступінь встановлює ДСНС. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що "приліт" був по промисловій інфраструктурі у Київському районі міста. Постраждали щонайменше 6 людей. Спочатку повідомляли про п'ятьох, але ця кількість зросла.

На місцях працюють усі профільні служби.

Повторний обстріл

Після 10:00 у Харкові знову чули вибухи. Окупанти знову атакували місто.

Синєгубов повідомив, що внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей зазнали поранення. Стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає.

Обстріл Запоріжжя

Також вибухи під час повітряної тривоги чули у Запоріжжі. Близько 09:00 місцеві жителі повідомили про гучні звуки. Секретар міськради Анатолій Куртєв закликав місцевих терміново йти до укриття, а глава ОВА Олександр Старух підтвердив обстріли.

Влада попереджали внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. Просять не чіпати та не підходити до них, оскільки це може бути небезпечно.

Місто атакували ракетами С300. За попередньою інформацією, загиблих немає, але є троє поранених.

У житловому багатоповерховому будинку пошкоджено газову систему, сталося займання, зруйнована стіна.

Також окупант поцілив в школу в одному з районів Запоріжжя. Там повибивало шибки. Крім того, були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території. ​

Окупанти вночі вдарили і по Харківській області. Зокрема, в Богодухівському районі госпіталізували 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп'янському районі поранили 56-річну жінку та 58-річного чоловіка.

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