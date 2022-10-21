У Харкові окупанти обстріляли ракетами завод: кількість поранених зростає

21 жовтня 2022 , 09:21
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Джерело:

Ігор Терехов

Окупанти вранці 21 жовтня атакували ракетами Харків. У місті лунали вибухи. Відомо, що вороги влучили в одне з підприємств міста.

Ракети влучили до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території заводу. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Кількість постраждалих збільшилась

Він зазначив, що є руйнування. Їх ступінь встановлює ДСНС. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що "приліт" був по промисловій інфраструктурі у Київському районі міста. Постраждали щонайменше 6 людей. Спочатку повідомляли про п'ятьох, але ця кількість зросла.

На місцях працюють усі профільні служби. 

Повторний обстріл

Після 10:00 у Харкові знову чули вибухи. Окупанти знову атакували місто.

Синєгубов повідомив, що внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей зазнали поранення. Стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає.

Зверніть увагу! Окупанти вночі вдарили і по Харківській області. Зокрема, в Богодухівському районі госпіталізували 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп'янському районі поранили 56-річну жінку та 58-річного чоловіка. 

Обстріл Запоріжжя

  • Також вибухи під час повітряної тривоги чули у Запоріжжі. Близько 09:00 місцеві жителі повідомили про гучні звуки. Секретар міськради Анатолій Куртєв закликав місцевих терміново йти до укриття, а глава ОВА Олександр Старух підтвердив обстріли.
  • Влада попереджали внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. Просять не чіпати та не підходити до них, оскільки це може бути небезпечно.
  • Місто атакували ракетами С300. За попередньою інформацією, загиблих немає, але є троє поранених. 
  • У житловому багатоповерховому будинку пошкоджено газову систему, сталося займання, зруйнована стіна. 
  • Також окупант поцілив в школу в одному з районів Запоріжжя. Там повибивало шибки. Крім того, були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території. ​

Детальніше – масова тривога по Україні, що відомо про вибухи: відео

 

Автор: Ольга Музика