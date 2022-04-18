У Харкові окупанти ракетою розбомбили гуманітарну кухню, – CNN

Росіяни продовжують обстрілювати Харків. Ракета ворога влучила у кухню, де готували їжу для місцевого населення.

Харків продовжує потерпати від обстрілів російських окупантів. Цілями ворога стають цивільні об'єкти та мирні українці.

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Обстріл гуманітарної кухні

Як повідомив шеф-кухар Хосе Андрес, у суботу ракета росіян поцілила у гуманітарну кухню. У результаті атаки окупантів пошкоджень зазнали четверо співробітників.

Хоробра команда кухарів вже переміщує обладнання та продукцію в інше місце, щоб продовжити готувати їжу для тих, хто цього потребує. Обстріл окупантів не зупинив роботу кухні, а навпаки – додав волонтерам ще більшої наснаги.

Дивіться відео до теми – окупанти продовжують обстрілювати житлові райони Харкова