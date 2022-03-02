У Харкові організували евакуацію людей: фото та відео з переповненого вокзалу

Харків потерпає від російської агресії, адже окупанти обстрілюють цивільне населення. Людей намагаються евакуювати з міста, щоб вберегти від трагічних наслідків. На вокзалі скупчилася велика кількість людей у надії евакуюватися з міста. Їм доводиться годинами чекати поїзду.

Очевидці розповідають про 8 смертей в будинку

Місцеві розповідають про наслідки війни, яку Росія принесла на територію України, повідомляє 24 канал. Однак з жінок заявила про зруйнування 118-ї школи.

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"Дякую Володінька за те, що ти нас згуртував. Ті люди, які вважалися нам ворогами, вони зараз наші друзі", – сказала жінка, яка покидає Харків разом з дітьми.

Вона додала, що ніколи за 30 років Незалежності не почувалася чужою в Україні.

Ще одна потерпіла Лідія розповіла про наслідки обстрілів на Ново-Баварському проспекті. За її словами, внаслідок бомбардування в одному з будинків померло 8 людей. Ще восьмеро – поранені (двоє дітей).

Евакуація людей з Харкова / Фото 24 каналу (Аня Черненко)

Чоловік Сергій з маленькою дитиною заявив, що не має куди тікати. Він зазначив, що його дім не постраждав, однак снаряди прилетіти в сусідні будинки.

За словами Сергія, він чекає поїзд у будь-якому напрямку, щоб втекти у безпечніше місце.

Інша жінка заявила, що проти України воюють "під**аси". Вона зазначила, що її друзі з Росії не вірять у те, що російські військові бомблять українців. Вона побажала росіянам пережити те саме, що зараз відбувається в Україні.

Дивіться відео евакуації з вокзалу в Харкові

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