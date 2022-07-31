У Харкові під час тривоги прогриміли вибухи

У Харкові оголосили про повітряну тривогу. Після цього в місті прогриміли вибухи.

Знову ж таки люди їх почули буквально за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Перед цим у ніч проти 30 липня окупанти вдарили аж 3 ракетами.

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На Харківщині пролунало щонайменше 6 вибухів

Щонайменше 6 вибухів пролунали у Харкові та передмісті,

– мовиться у повідомленні Суспільного.

Перед цим орієнтовно о 04:01 31 липня у Харківській області пролунали сирени. Вже о 04:04 у місті пролунали вибухи.

Станом на 04:10 вже було відомо про щонайменше 6 вибухів. Буквально о 04:22 у області вже оголосили про відбій повітряної тривоги. Однак о 04:27 сирена знову завила – людей знову закликають пройти в укриття.

Сирени пролунали на Сході країни

Окрім Харківщини, повітряну тривогу оголосила також на:

Миколаївщині;

Дніпропетровщині;

Запоріжжі.

Коротко про обстріли Харківщини

У ніч проти 30 липня росіяни атакували Харків. Цього разу знову вдарили по навчальному закладі. Поцілили в училище, там спалахнула пожежа.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що по місту було два "прильоти". За його даними, прилетіло до Слобідського району. Саме там вдарило в училище.

Другий "прильот" був у районі Холодної гори. Снаряди влучили у землю, тож ніхто не постраждав. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок удару в землі утворилась величезна вирва.

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