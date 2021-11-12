Відео інциденту опублікували 12 листопада. На ньому видно поліцейських, які хочуть вивести вчительку під час уроку.
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Хотіли вивести посеред уроку
Жінка всіляко намагається довести, що вона має рацію. Вона сперечається з поліцеськими й каже, що вони не мають права усувати її від роботи.
Згодом вона сама телефонує до поліції й каже, що правоохоронці, які прийшли до неї, перевищують свої повноваження і зривають їй урок.
Як поліцейські хотіли відсторонити від роботи невакциновану вчительку: відео
Ймовірний наказ про відсторонення від роботи вчительки / Фото з телеграму "Новини.Live"
Скільки невакцинованих працівників шкіл відсторонили від роботи
Станом на 9 листопада відсторонили:
- Одеса – 850 осіб;
- Львів – понад 300 осіб;
- Чернівці – 416 осіб;
- Ужгород – понад 50 осіб;
- Харків – 105 осіб;
- Дніпро – 99 осіб;
- Чернігів – 218 осіб;
- Вінниця – 78 осіб;
- Волинь – 647 осіб;
- Кропивницький – 36 осіб;
- Черкаси – 358 осіб;
- Суми – 20 осіб;
- Миколаїв – 502 особи;
- Запоріжжя – 584 особи;
- Хмельницький – 202 особи;
- Житомир – 32 особи.