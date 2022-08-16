Вечірні вибухи у Харкові: мер розповів деталі про нові влучання, у місті знову сирени

росіяни знову обстріляли Харків. Мер міста повідомив, що били знову по Салтівці.

Вибухи пролунали ввечері 16 серпня. Люди повідомили про "прильоти" ще до початку повітряної тривоги, інформує 24 канал.

Читайте також росіяни вдарили ракетами по військовому аеродрому на Житомирщині: подробиці від ЗСУ

Що відомо про вибухи

Інформація почала надходити о 21:04. Місцеві чули 2 – 3 вибухи. Повітряної тривоги не було. Вже о 21:07 тривогу оголосили.

Людей просили йти в укриття. Були припущення, що били з реактивних систем залпового вогню або артилерії.

Згодом також повідомили, що російські окупанти обстрілюють спальний район Салтівку. Було відомо про три удари. О 21:41 пролунав відбій повітряної тривоги.

Терехов розповів про наслідки атаки по Харкову

Орієнтовно о 22 годині 16 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на Салтівці вороги влучили в землю біля житлового будинку.

Вибиті вікна, посічені стіни. Попередньо постраждалих немає,

– повідомив мер.

Він також додав, що попереду ніч, яка є звичним часом для обстрілів Харкова.

На жаль, вже о 22:01 людей попередили про загрозу артобстрілу у Харкові та Харківській територіальній громаді.

Вже о 22:03 на Харківщині оголосили про повітряну тривогу. О 22:22 16 серпня оголосили про відбій.

Обстріли Харкова

Лише вночі 16 серпня російські загарбники вдарили по Харкову ракетами типу С-300. Завдяки тому, що вони били не дуже точно, прильоти були тільки у відкриту територію. Це був один із наймасштабніших обстрілів міста за останній час.

Також для окупантів чомусь характерно бити по навчальних закладах та іншим установам на Харківщині. Такий обстріл, зокрема, був 9 серпня вночі. Тоді прилетіло у Холодногірський район. Там від обстрілів постраждала будівля медичної лабораторії.

Також були удари ворога й 12 серпня. Міський голова Ігор Терехов тоді повідомляв, що було попередньо п'ять вибухів. "Прильоти" у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському.

Кобзар з Харкова про відчуття війни: дивіться відео