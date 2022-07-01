У Харкові повідомляють про вибухи, будьте в укритті

У Харкові люди знову повідомили про вибухи. Буквально за хвилину перед цим у місті пролунали сирени.

Відповідну інформацію повідомили жителі міста. Інформацію оприлюднили орієнтовно о 00:02 1 липня.

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У Харкові знову прогриміли вибухи

Повітряну тривогу в місті оголосили о 00:01 1 липня. Тоді ж очевидці повідомили про виліт ракет з російського Бєлгорода.

Вибухи у Харкові,

– повідомили буквально в 00:02 1 липня.

На жаль, орієнтовно в 00:20 в місті знову почули вибухи.

Зауважте, що влада постійно закликає людей бути пильними та відразу ховатись в укриття після оголошення повітряної тривоги. Там варто перебувати до відбою. Це може врятувати життя.

Варто пригадати, що така ситуація в місті не вперше. Ворог фактично кожного вечора гатить по місту орієнтовно в один й той самий час.

Мер Харкова Ігор Терехов 28 червня пригадав, що росіяни змінили тактику. Тепер вони бомблять Харків "за графіком" й обстріли відбуваються з території Бєлгородської області.

Атаки на Харків: важливе

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що росіяни обстрілюють деякі населені пункти у Харківській області, де не виключається відкриття другого фронту.

Та Громов пояснив, що Росія намагається прощупати оборону ЗСУ та виявити слабкі місця. Проте запевнив, що відкриття другого фронту на Харківському напрямку ЗСУ наразі не спостерігає та не передбачає.

Окрім того, британська розвідка повідомила, що росіяни досягли обмеженого прогресу у наступі з Ізюма що на Харківщині. Цілком ймовірно, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, перш ніж вони потрапили в оточення, і надалі залишатиметься ключовим фактором результату Росії.

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