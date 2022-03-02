У Харкові повітряна тривога

У Харкові через повітряну тривогу лунають сирени. Мешканці міста повинні якнайшвидше дістатися до укриттів.

Усім необхідно якнайшвидше піти в укриття. В укритті потрібно перебувати, доки не оголосять відбій тривоги. Це врятує життя!

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Дії під час тривоги

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.

Швидко одягнутися.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!