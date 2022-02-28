У Харкові – повітряна тривога
28 лютого 2022 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові оголошено повітряну тривогу. Місцеві мешканці повинні негайно пройти в укриття.
У місті чутно гул сирен. Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту.
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Повітряна тривога!
– мовиться у повідомленні.
Наголошуємо, жителі Харкова повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.