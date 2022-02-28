У Харкові – повітряна тривога

28 лютого 2022 , 14:26
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Джерело:

Суспільне Харків

У Харкові оголошено повітряну тривогу. Місцеві мешканці повинні негайно пройти в укриття.

У місті чутно гул сирен. Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту. 

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Повітряна тривога!
– мовиться у повідомленні.

Наголошуємо, жителі Харкова повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.

Автор: Олег Васьків