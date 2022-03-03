У Харкові повітряна тривога

У місті Харкові 3 березня, о 12:48 оголосили про повітряну тривогу. Місцевих жителів просять негайно йти в укриття.

Ворог знову намагається атакувати Харків. У Департаменті цивільного захисту повідомили про небезпеку.

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Повітря тривога в Харкові

Сирени завили в місті 3 березня, о 12:48. Місцевим жителям слід негайно спуститися в укриття та залишатися там до сигналу про скасування тривоги.

Нагадаємо, Олексій Арестович на брифінгу повідомив, що в Харкові російські агресори знову пробують просуватися, однак вони значно уповільнилися. Все через те, що у ворога величезні втрати особового складу.

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