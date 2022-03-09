У Харкові – повітряна тривога

9 березня 2022 , 10:31
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Джерело:

телеграм Суспільного

У Харкові станом на 10:29 оголосили про повітряну тривогу. Людей закликають терміново йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.

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Повітряна тривога. Харків,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало