У Харкові – повітряна тривога
9 березня 2022 , 10:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільного
У Харкові станом на 10:29 оголосили про повітряну тривогу. Людей закликають терміново йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.
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Повітряна тривога. Харків,
– мовиться у повідомленні.
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