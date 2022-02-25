У Харкові – повітряна тривога: чутно вибухи

25 лютого 2022 , 16:47
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Джерело:

Суспільне Харків

У Харкові лунають сирени, вибухи чутно в багатьох куточак міста. Цивільним необхідно негайно спуститися в укриття!

Відповідну інформацію оприлюднили журналісти Суспільного близько 16:45 години 25 лютого.

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Чутно обстріли по місту

У Харкові чутно обстрілі в багатьох районах, а саме:

  • Шишківка;
  • Метро Київська;
  • Салтівка;
  • З боку аеропорту;
  • Центр;
  • Клочківська;
  • Шатилівка.

Наголошуємо, у місті лунають сирени, які повідомляють повітряну тривогу. Жителі Харкова мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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Автор: Олег Васьків