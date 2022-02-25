У Харкові – повітряна тривога: чутно вибухи
25 лютого 2022 , 16:47Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові лунають сирени, вибухи чутно в багатьох куточак міста. Цивільним необхідно негайно спуститися в укриття!
Відповідну інформацію оприлюднили журналісти Суспільного близько 16:45 години 25 лютого.
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Чутно обстріли по місту
У Харкові чутно обстрілі в багатьох районах, а саме:
- Шишківка;
- Метро Київська;
- Салтівка;
- З боку аеропорту;
- Центр;
- Клочківська;
- Шатилівка.
Наголошуємо, у місті лунають сирени, які повідомляють повітряну тривогу. Жителі Харкова мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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