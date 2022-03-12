У Харкові та в Сумському районі повітряна тривога: всі в укриття
12 березня 2022 , 04:46Читать новость на русском
У Харкові в Сумському районі оголосили про повітряну тривогу. Людей закликають негайно пройти в укриття.
Зокрема мовиться про небезпеку повітряної атаки зі сторони російських окупантів. Про це заявили о 04:44 12 березня.
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Харків! Повітряна тривога!
– мовиться у повідомленні.
Згодом про тривогу повідомили в Сумському районі, що на Сумщині.
Людей закликають не виходити з укриттів, поки не буде відбою повітряної тривоги.
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