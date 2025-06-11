У Харкові вибух: фіксують приліт БпЛА "Молнія"

Вранці 11 червня у Харкові чули вибух. Влада повідомила, що місто атакував БпЛА "Молнія".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Що відомо про атаку "Молнії" на Харків

Так, о 9:33 Ігор Терехов повідомив про приліт БпЛА типу "Молнія" у Шевченківському районі. За його словами, наслідки уточнюються.

Зауважимо, що повітряну тривогу у місті оголосили незадовго до атаки, а саме о 9:28.

Додамо, що Харків страждав від російського терору і протягом ночі. Місто опинилося під атакою "Шахедів", всього зафіксовано 17 ударів. Станом на ранок відомо про трьох загиблих, ще 60 людей постраждали.

Ворог атакував житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста. Окрім цього, "Шахеди" влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних житлових будинків. В оселях громадян зайнялися пожежі. Також горіли автомобілі, дитячий майданчик.