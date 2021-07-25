Кинула у покупчиню пакетом

Оксана Хвиля розповіла, що часто купувала продукти у цьому кіоску. Однак нещодавно там змінили продавчиню.

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Інцидент трапився 22 липня. Продавчиня говорила до Оксани російською, а коли та відповіла, що дрібні гроші шукатиме у гаманці лише для тих, хто спілкується українською, у жінки запалало.

Вона почала кричати, щоб я котилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і що ніякої української тут не буде. Вона відібрала назад пакунок з товаром і кинула мені 100 гривень,

– розповіла Оксана.

Директорка кіоску також нахамила

Спершу Оксана намагалася врегулювати конфлікт та подзвонила директорці кіоску. Однак та виявилася такою ж неадекватною, як і її підлегла. Керівниця сказала: "Разговариваете на украинском? До свидания!". Після того вона кинула слухавку.

"На украинском разговаривайте в пи*де"

За кілька днів Оксана повернулася в кіоск, аби зняти поведінку хамовитої продавчині на відео. Та одразу почала закривати магазин і казати "До свидания".

На питання чому вона не хоче обслуговувати покупців українською мовою, продавчиня порадила їхати "в пі*ду", аби там говорити державною.

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Авторка відео наголосила, що тепер готує офіційну скаргу: "І не тільки до омбудсмена".

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