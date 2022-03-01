У Харкові продовжуються інтенсивні обстріли

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирне населення Харкова. По місту завдали нових ударів.

В соцмережах опублікували нові відео обстрілів Харкова. Російські окупаційні війська завдають удари ракетними системами залпового вогню.

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Відео обстрілу Харкова ввечері 1 березня

Російські війська піддають Харків масованим атакам з першого дня війни.

1 березня на центральну площу Свободи у Харкові завдали удару крилатою ракетою класу "Калібр". Вона впала біля будівлі Харківської ОДА. Внаслідок цього удару по центру міста, загинуло щонайменше 10 людей, ще 40 отримали різного ступеню поранення.

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