В Харкові прогриміли чергові вибухи

Російські війська продовжують тероризувати Харків та область. Увечері 26 грудня в місті пролунали чергові вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Ймовірно, вони виникли за межами міста.

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Що відомо про вибухи в Харкові

Росіяни продовжують тероризувати мало не щодня Харків та область. Увечері 26 грудня в місті знову лунали вибухи.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо вибухів у Харків та їх причини. Додамо, що повітряна тривога в області триває вже понад годину.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, раніше в місті також пролунала серія вибухів після 14 години. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Харкову за допомогою БпЛА типу "Молнія".