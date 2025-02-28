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28 лютого, 10:22
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У Харкові прогриміла серія вибухів

Ірина Марціяш

Російські окупанти не припиняють терор українських міст. Вкотре під приціл ворога потрапив Харків.

Так, вранці 28 лютого там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Харкові

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові оголосили о 10:05.

Через хвилину в Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для міста. Додамо, що тоді ж вказали і про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщину.

"Спостерігається активність БпЛА в Запорізькій, Харківській та Сумській областях, можлива робота ППО", – написали о 10:09 в ПС.

Через 10 хвилин стало відомо, що в Харкові чули звуки вибухів.

У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,
– повідомили журналісти.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 лютого війська країни-агресорки атакували Україну 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. 

Сили ППО збили 107 дронів під час нічної атаки, ще 97 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.