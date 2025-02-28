У Харкові прогриміла серія вибухів

Російські окупанти не припиняють терор українських міст. Вкотре під приціл ворога потрапив Харків.

Так, вранці 28 лютого там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Харкові

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові оголосили о 10:05.

Через хвилину в Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для міста. Додамо, що тоді ж вказали і про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщину.

"Спостерігається активність БпЛА в Запорізькій, Харківській та Сумській областях, можлива робота ППО", – написали о 10:09 в ПС.

Через 10 хвилин стало відомо, що в Харкові чули звуки вибухів.

У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,

– повідомили журналісти.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 лютого війська країни-агресорки атакували Україну 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Сили ППО збили 107 дронів під час нічної атаки, ще 97 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.