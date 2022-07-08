У Харкові прогриміли вибухи: перед цим оголосили повітряну тривогу

росіяни продовжують щоденно обстрілювати Харків та область. Про нові атаки стало відомо приблизно о 21:50 8 липня.

Ракетну небезпеку на Харківщині оголосили о 21:40.

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Місцеві медіа також повідомляють, що вибухи чутно в інших населених пунктах області.

Що робити під час повітряної тривоги

Коли у вашому населеному пункті спрацює система оповіщення про ракетну небезпеку – слід негайно спуститися в найближче укриття. Дорога до нього повинна займати кілька хвилин. Повідомте про повітняну тривогу своїх сусідів та за можливості допоможіть літнім та маломобільним людям спуститися у підвал. Візьміть з собою документи, їжу, воду, мобільний телефон та повербанк.

Якщо ж надійного підвалу немає, то скористайтесь правилом "двох стін". Зазвичай, найбезпечнішими примішеннями в будинку є коридор або ж ванна кімната. Не перебувайте під час повітряної тривоги поблизу вікон. Зауважте, що покидати укриття можна лише після того, як пролунав сигнал відбою.

Обстріл 7 липня

Не фотографуйте та не фільмуйте місця влучання ракет або ж систем ППО. Це може допомогти ворогам корегувати вогонь.

росіяни приблизно о 17:34 атакували жиловий квартал та приватний сектор у Немишлянському районі Харкова. Після цього у місті спалахнули домівки людей, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі. Пожежі гасили 72 рятувальники та 12 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що окупанти вгатили з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Вони використали осколково-фугасні снаряди. У Харкові зафіксували мінімум 6 "прильотів". Внаслідок обстрілу загинули троє людей. Також є поранені.

Знищили університет

Також у Харкові окупанти 6 липня зруйнували педагогічний університет. Кореспондентка 24 каналу розповіла, що загарбники знищили фоє центрального корпусу, кілька великих лекційних аудиторій, наукову бібліотеку та музей навчального закладу.

"Під завалами також опинився пам'ятник Сковороді на центральній площі, де проходили всі урочистості", – додала журналістка.

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