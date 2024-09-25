У Харкові пролунала серія вибухів

У ніч проти 25 вересня Росія продовжує атакувати Україну. На жаль, цього разу вибухи чули у Харкові.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зауважимо, що на момент вибуху в області було оголошено повітряну тривогу.

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У передмісті Харкова прогриміли вибухи

Ще напередодні ввечері, о 21:44 на території Харківської області оголосили повітряну тривогу. Вже о 01:28 з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чули у місті.

У Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. Будьте обережні,

– написав Терехов.

Пізніше мер уточнив, що вибухи пролунали у близькому передмісті. Моніторингові канали також зазначали, що ворог атакував балістикою. Незадовго після цього у Харкові, як повідомили кореспонденти Суспільного, пролунали повторні вибухи.

Вже через шість хвилин у Харкові втретє було гучно.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, напередодні Росія посеред дня цинічно вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами. Вороги фактично розбили хлібопекарський завод. Також окупанти поцілили в багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблі та поранені.