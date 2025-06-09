У Харкові прогриміли вибухи
- У Харкові ввечері 9 червня пролунали вибухи.
Росіяни тероризують регіон "Шахедами".
Росіяни продовжують терор українських міст. У Харкові ввечері 9 червня пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибухи в Харкові
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Російські окупанти ввечері 9 червня вкотре запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Близько 10 години вечора в Повітряних силах попереджали жителів Харкова про небезпеку. Так, там інформували про групи БпЛА, що рухаються курсом на місто.
Через менше, ніж пів години у Харкові було чутно вибух. Наразі детальнішої інформації про вибух у місті немає.
Станом на 22:25 в регіоні продовжує тривати тривога.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.