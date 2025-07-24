Росія атакувала КАБами Харків: є влучання біля багатоповерхівки, палають понад десяток автівок

Зранку 24 липня в Харкові прогриміли вибухи. Попередньо, ворог вдарив КАБами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибухи в Харкові?

Близько 10 години ранку в Харківські області оголосили повітряну тривогу. Через годину в Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину з півночі.

КАБ в напрямку Харкова з півночі! Харків! В укриття,

– писали в ПС.

Вже через кілька хвилин, об 11:06 в Харкові пролунали вибухи. Тоді ж удар по Харкову підтвердив міський голова. Він зазначив, що попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова.

Згодом Терехов повідомив про влучання КАБу по багатоповерхівці. Тоді він зазначав, що є інформація про те, що під завалами заблоковані люди.

"Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – інформував він.

Невдовзі Терехов надав уточнені дані.

За уточненою інформацією – влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто,

– повідомив міський голова.

О 11:28 Терехов повідомив, що є інформація про одного постраждалого.

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Додамо, що станом на 11:30 в регіоні все ще лунала тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.