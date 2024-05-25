У Харкові прогриміла серія вибухів: росіяни атакують балістикою
25 травня 2024, 00:39Читать новость на русском
У Харкові прогриміли потужні вибухи. Імовірно, ворог атакував балістичним озброєнням.
Про звуки вибухів повідомили кореспонденти Суспільного. Згодом місцева влада підтвердила атаку. Жителів Харкова закликали перебувати в укриттях.
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"У місті гучно. Будьте обережні", – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях.
"Харків та район: залишайтеся в укриттях!", – написав він.
Попередньо моніторингові канали і Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Згодом в ОВА повідомили про повторні вибухи.