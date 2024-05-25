У Харкові прогриміла серія вибухів: росіяни атакують балістикою

У Харкові прогриміли потужні вибухи. Імовірно, ворог атакував балістичним озброєнням.

Про звуки вибухів повідомили кореспонденти Суспільного. Згодом місцева влада підтвердила атаку. Жителів Харкова закликали перебувати в укриттях.

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"У місті гучно. Будьте обережні", – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях.

"Харків та район: залишайтеся в укриттях!", – написав він.

Попередньо моніторингові канали і Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом в ОВА повідомили про повторні вибухи.