Серія вибухів прогриміла у Харкові

Надвечір росіяни завдали ударів по Харкову. У місті пролунали кілька вибухів. Місцева влада повідомила про влучання.

На Харківщині тривога оголошена ще з 16:30 через загрозу балістики з Бєлгородської області. О 17:35 Повітряні сили повідомили про пуск керованої авіабомби на регіон.

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Вибухи у Харкові

Близько 17:40 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті. За кілька хвилин пролунали нові.

Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ракетних ударів!,

– попередив голова ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо – удар прийшовся по близькому передмістю, пізніше уточнив Терехов.

Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів,

– наголосив посадовець.

Згодом Синєгубов додав, що ворог завдав удар по лісосмузі на околицях Харкова.

На цю хвилину без постраждалих.

Тип використаної окупантами зброї встановлюється.

Нагадаємо, що 21 вересня близько 23:00 збройні сили Росії завдали черговий авіаудар по Харкову. Авіабомба влучила у декількох метрах від входу до підʼїзду 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі міста.

Постраждала 21 людина. Серед них троє неповнолітніх: 8-річна дівчинка та хлопець і дівчина 17 років. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки та щонайменше 25 авто.

За попередніми даними, ворог завдав удар по місту ФАБ-250 з модулем УМПК.