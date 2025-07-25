У Харкові прогримів вибух

Ввечері в п'ятницю, 25 липня, у Харкові пролунав вибух. У цей час в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Харкові 25 липня?

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 19:34. Після цього Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу ударних БпЛА для регіону.

О 19:45 стало відомо про приліт ворожого БпЛА "Черніка" по центральній частині міста у Київському районі. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок.

За даними кореспондентів Суспільного, вже о 20:43 в місті прогримів повторний вибух.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Нагадаємо, зранку 25 липня російські війська також атакували Суми. Під час обстрілу один із російських безпілотників влучив у будівлю Сумської обласної адміністрації.