У Харкові пролунала серія вибухів
- У Харкові вночі 28 травня прогриміла серія вибухів, в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
- Мер Харкова повідомив, що звуки вибухів долинали з передмістя, однак для міста й надалі зберігається загроза.
В ніч на середу, 28 травня, в Харкові прогриміла серія вибухів. У цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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У Харкові прогриміли вибухи
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили ще о 21:32. Згодом вона поширилася й безпосередньо на обласний центр.
Після опівночі Повітряні сили ЗСУ написали про рух ударних БпЛА на Харківщині.
За словами кореспондентів Суспільного, вибухи в Харкові пролунали близько 00:34.
О 00:43 стало відомо, що в місті прогримів четвертий вибух.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя. Водночас він наголосив, що для міста й надалі зберігається загроза ударних БпЛА.
Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та залишайтеся в укриттях. Бережіть себе!
– закликав Терехов.
Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, нещодавно у виданні The Economist заявили, що Росія збирається збільшити виробництво "Шахедів" і зможе запускати по 1000 безпілотників одночасно.
У відповідь на це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що тактика ворога дійсно може свідчити про те, що тенденція йде до збільшення атак.