Окупанти завдали ударів по Харкову: місцеві чули кілька потужних вибухів
17 серпня 2022 , 04:42Читать новость на русском
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. На жаль, місто обстрілюють майже кожної ночі, а тривоги інколи тривають годинами.
Відповідну інформацію повідомило Суспільне. Про це стало відомо орієнтовно о 04:41 16 серпня.
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У Харкові пролунало щонайменше два вибухи
Повітряна тривога на Харківщині почалась о 04:36 17 серпня. Буквально за чотири хвилини після цього в місті вже почули вибухи.
Харків'яни повідомляють про вибухи – попередньо, за межами міста,
– мовиться в повідомленні.
Також орієнтовно о 04:42 у місті знову були вибухи. Станом на 04:53 ані міська, ані обласна влада ситуацію не коментувала. О 05:15 у місті оголосили відбій тривоги.
Коротко про обстріли Харкова
- росіяни постійно атакують Харків ще з перших днів війни. Найбільше гатять по району Салтівка.
- У ніч проти 16 серпня росіяни знову атакували саме цей район. Ігор Терехов повідомив про пожежу на місці "прильоту". Мер деталізував, що росіяни обстріляли гаражний кооператив: зруйнували декілька приватних гаражів, постраждала транспортна інфраструктура міста.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові у ніч проти 16 серпня завдали масованого ракетного удару по Харкову. Ворог випустив по місту відразу 7 ракет з Бєлгорода.
- На жаль, у ніч проти 15 серпня Харків також був під артилерійським обстрілом. Зокрема, росіяни атакували Київський район.
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