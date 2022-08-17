Окупанти завдали ударів по Харкову: місцеві чули кілька потужних вибухів

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. На жаль, місто обстрілюють майже кожної ночі, а тривоги інколи тривають годинами.

Відповідну інформацію повідомило Суспільне. Про це стало відомо орієнтовно о 04:41 16 серпня.

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У Харкові пролунало щонайменше два вибухи

Повітряна тривога на Харківщині почалась о 04:36 17 серпня. Буквально за чотири хвилини після цього в місті вже почули вибухи.

Харків'яни повідомляють про вибухи – попередньо, за межами міста,

– мовиться в повідомленні.

Також орієнтовно о 04:42 у місті знову були вибухи. Станом на 04:53 ані міська, ані обласна влада ситуацію не коментувала. О 05:15 у місті оголосили відбій тривоги.

Коротко про обстріли Харкова

росіяни постійно атакують Харків ще з перших днів війни. Найбільше гатять по району Салтівка.

У ніч проти 16 серпня росіяни знову атакували саме цей район. Ігор Терехов повідомив про пожежу на місці "прильоту". Мер деталізував, що росіяни обстріляли гаражний кооператив: зруйнували декілька приватних гаражів, постраждала транспортна інфраструктура міста.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові у ніч проти 16 серпня завдали масованого ракетного удару по Харкову. Ворог випустив по місту відразу 7 ракет з Бєлгорода.

На жаль, у ніч проти 15 серпня Харків також був під артилерійським обстрілом. Зокрема, росіяни атакували Київський район.

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