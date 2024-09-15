У Харкові серія вибухів: окупанти знову завдають ударів КАБами

Вдень 15 вересня у Харкові прогриміли вибухи. Російські загарбники вкотре атакують КАБами.

Вибухи на Харківщині пролунали близько 15 години. Що вже відомо про ворожу атаку, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вибухи у Харкові 15 вересня

О 15:08 Повітряні сили заявили, що в Харківській області ракетна небезпека. Уже через кілька хвилин написали про ворожі КАБи. Захисники закликали: "Харків в укриття!".

Близько 15:18 "Суспільне" написало про серію вибухів у Харкові. Це також підтвердила поліція.

Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!

– наголосив голова ОВА Олег Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов також закликав місцевих бути обережними, адже агресор здійснив повторні пуски керованих авіаційних бомб.

Повторні пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині. Увага! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– заявили Повітряні сили о 15:22.

А вже через три хвилини українські військові знову повідомили про КАБ на Харків.

Окупанти вдарили КАБом у районі Дергачів,

– написав начальник Дергачівської МВА о 15:33.

Вячеслав Задоренко зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих встановлюється.