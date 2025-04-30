У Харкові російський БпЛА влучив в АЗС, спалахнула пожежа

Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе. Ввечері 30 квітня вибухи чули у Харкові.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Так, вибухи у Харкові пролунали приблизно о 23:34, пише Суспільне. Ігор Терехов повідомив про влучання.

Маємо влучання ворожого БпЛА – попередньо – "Молнії" на межі Київського та Салтівського районів. На місці влучання пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється,

– вказав Терехов.

Невдовзі мер міста уточнив, що влучання сталося в АЗС у Київському районі.

До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, повітряна тривога у місті була оголошена о 23:24, а в області – о 21:31. Причиною стала загроза ударів російських БпЛА.