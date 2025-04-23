У Харкові пролунала серія вибухів, місто під ворожою атакою дронів

Пізно вночі 23 квітня у Харкові було чути серію вибухів. Місто перебуває під ударом ворожих ударних безпілотників.

Вибух у Харкові підтвердив міський голова Ігор Терехов близько першої ночі, пише 24 Канал. Він додав, що Харків знову під атакою ворожих БПЛА.

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Росіяни повторно атакували Харків

Після цього у місті було чути ще кілька звуків вибухів. Терехов розповів, що всі три прильоти сталися в одному й тому ж районі Харкова, внаслідок чого виникла пожежа.

До того, як у Харкові пролунали вибухи, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про групу ударних безпілотників у напрямку міста.

Додамо, що ввечері 22 квітня російські військові також намагалися завдати удару по Харкову за допомогою дронів. Так, у місті було чути кілька вибухів.

Згодом Ігор Терехов повідомив, що ворог застосував дрон типу "Молнія". Унаслідок падіння безпілотника у Салтівському районі виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.