У Харкові пролунала серія вибухів під час тривоги

У Харкові стався вибух, тоді як в Україні оголошено повітряну тривогу через зліт Міг-31К та загрозу від ракети "Кинджал". Інформація про вибух поширилася у соцмережах,

Наразі невідомо, куди саме ворог влучив у Харкові. Очікується офіційна інформація від влади. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.

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Вибух у Харкові

Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– написала поліція Харківщини о 23:43.

Зазначимо, що за кілька хвилин Повітряні сили написали про зліт винищувачів МіГ-31К. Ці літаки є потенційними носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Вже приблизно о 00:03 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста.

Приблизно за кілька хвилин пролунав відбій тривоги по МіГ-31К. О 0:18 Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Водночас з аеродрому "Оленья" злетіли 4 бомбардувальники Ту-95МС, а для південних регіонів зберігається загроза застосування "Шахедів".