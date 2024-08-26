У Харкові пролунав вибух
Ввечері 26 серпня у Харкові пролунав вибух. Сталося це за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.
Закликаємо не ігнорувати сирени та у разі оголошення загрози негайно прямувати в укриття. Це вбереже ваше життя та полегшить роботу Повітряних сил.
Дивіться також 15 областей було під ударом, ціль – енергооб'єкти: все про масовану атаку України 26 серпня
Вибухи у Харкові
Журналісти "Суспільного" о 21:53 повідомили, що у Харкові було чутно вибух. Вони зазначили, що, ймовірно, він пролунав за межами міста.
Водночас повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21:47.
Загроза застосування балістичного озброєння зі північного сходу,
– повідомили оборонці неба.
У той самий час Повітряні сили фіксують рух російських дронів-камікадзе "Шахед" курсом з Півдня. Станом на 21:50 їх фіксували на півдні Херсонщини та Миколаївщини. Курс – північно-західний.
О 22:08 Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістичного озброєння.
Також додамо, що вранці у Харкові чули серію вибухів. Влучання зафіксували у Немишлянському районі, воно прийшлося по відкритій території. Зазначалося, що постраждалих не було.