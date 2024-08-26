Ввечері 26 серпня у Харкові пролунав вибух. Сталося це за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Закликаємо не ігнорувати сирени та у разі оголошення загрози негайно прямувати в укриття. Це вбереже ваше життя та полегшить роботу Повітряних сил.

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Вибухи у Харкові

Журналісти "Суспільного" о 21:53 повідомили, що у Харкові було чутно вибух. Вони зазначили, що, ймовірно, він пролунав за межами міста.

Водночас повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21:47.

Загроза застосування балістичного озброєння зі північного сходу,

– повідомили оборонці неба.

У той самий час Повітряні сили фіксують рух російських дронів-камікадзе "Шахед" курсом з Півдня. Станом на 21:50 їх фіксували на півдні Херсонщини та Миколаївщини. Курс – північно-західний.

О 22:08 Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістичного озброєння.

Також додамо, що вранці у Харкові чули серію вибухів. Влучання зафіксували у Немишлянському районі, воно прийшлося по відкритій території. Зазначалося, що постраждалих не було.