Росія атакувала Харківщину: пошкоджені приватні будинки

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Уранці 6 вересня у Харкові в черговий раз прогриміли вибухи.

Раніше в Повітряних силах попереджали про загрозу. 24 Канал закликає перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя.

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Що відомо про вибух у Харкові

Першими про вибух у Харкові об 8:04 повідомили кореспонденти Суспільного.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що об 7:30 в Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області.

Вже об 7:51 там написали про швидкісну ціль в напрямку Харкова.

Згодом Суспільне повідомило, що кілька влучань було зафіксовано у Люботині, пошкоджено приватні будинки. Про це повідомив міський голови Люботина Леонід Лазуренко.

Цю інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що медики отримали звернення від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Від шпиталізації всі відмовилися.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що в ніч на 6 вересня Росія випустила по Україні 44 ударних БпЛА типу "Шахед", 1 керовану ракету Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. Станом на 8:00 силами ППО було знищено 27 ударних БпЛА, ще 8 – локаційно втрачено.