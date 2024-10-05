Пізно ввечері 5 жовтня Росія вкотре атакувала Україну. Внаслідок цього у Харкові прогриміли вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Зауважимо, що на момент вибуху в області було оголошено повітряну тривогу.

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У Харкові прогриміли вибухи

Орієнтовно о 20:48 на території Харківської області оголосили повітряну тривогу через запуск ворогом дронів-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили повідомляли про БпЛА у цьому регіоні. Вже о 21:52 з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чули там.

У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста,

– йдеться у повідомленні.

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У поліції Харківської області радять не залишати укриття до відбою повітряної тривоги. "Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань, не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", – нагадують там.