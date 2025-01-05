У Харкові пролунав вибух, є приліт безпілотника
5 січня 2025, 14:53Читать новость на русском
Удень 5 січня харків'яни чули вибух. 24 Канал розкаже, що відомо.
Що відомо
Повітряні сили не писали про загрозу конкретно для Харкова. Тривога в області почалася близько третьої години дня.
За повідомленням Суспільного, вибухи пролунали о 14:51. Тобто на кілька хвилин раніше від тривоги.
Маємо приліт БпЛА, попередньо "Молнії". На межі Київського та Салтівського районів. За наявною на зараз інформацією – без постраждалих,
– написав Ігор Терехов.