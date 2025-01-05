У Харкові пролунав вибух, є приліт безпілотника

Удень 5 січня харків'яни чули вибух. 24 Канал розкаже, що відомо.

Що відомо

Повітряні сили не писали про загрозу конкретно для Харкова. Тривога в області почалася близько третьої години дня.

За повідомленням Суспільного, вибухи пролунали о 14:51. Тобто на кілька хвилин раніше від тривоги.

Маємо приліт БпЛА, попередньо "Молнії". На межі Київського та Салтівського районів. За наявною на зараз інформацією – без постраждалих,

– написав Ігор Терехов.