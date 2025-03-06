У Харкові пролунав вибух

Російські війська не припиняють терор Харкова. Вдень 6 березня в місті було чутно вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Харкові

Орієнтовно о пів на 2 годину дня в Повітряних силах повідомили жителів Харківщини про ворожий дрон.

"Харківська область та місто Харків – ворожий БпЛА, можлива робота ППО", – проінформували там.

О 13:39 в Повітряних силах попередили, що у напрямку Харкова ворожий БпЛА з північного сходу.

У Харкові було чутно вибух,

– вказали журналісти о 13:48.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.