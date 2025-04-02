Росіяни атакували Київський район Харкова: є влучання у багатоповерхівку, постраждали люди
- Російський дрон "Молнія" вдарив по 16-поверховому житловому будинку в Київському районі Харкова, пошкодивши будівлю та поранивши двох людей.
- Внаслідок атаки не виникла пожежа, проте пошкоджено шибки та шість автомобілів; на місці працюють комунальні служби та волонтери.
Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Удень 2 квітня окупаційні війська вдарили по Харкову.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Харкові
Повітряну тривогу у Харкові та харківській громаді оголосили об 16:03. Вже за кілька хвилин в місті пролунали вибухи.
Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російський БпЛА "Молнія" вдарив по Київському району Харкова.
Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку,
– додав Терехов.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворожий дрон влучив у 16-поверховий житловий будинок. Він додав, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Через деякий час Терехов розповів, що російський БпЛА вдарив в 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста. Внаслідок атаки, на щастя, пожежа не виникла – у будинку вилетіли шибки.
Є попередня інформація про двох постраждалих, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник,
– поділився міський голова.
Він додав, що в обох постраждалих осколкові поранення. Також внаслідок атаки понівечено шість авто. Наразі на місці удару працюють всі комунальні служби та волонтери.
Також відомо, що один з постраждалих – 10-річна дитина. Вже об 16:48 стало відомо, що кількість поранених внаслідок атаки зросла до 4 осіб.
Нагадаємо, що Росія завдала масованого удару дронами по Харкову у ніч на 2 березня. Внаслідок атаки є влучання по двох цивільних підприємствах, постраждали 8 людей.