У Харкові пролунав вибух на тлі тривоги через загрозу балістики та ударних БпЛА

Під час повітряної тривоги у Харківській області пролунав вибух. Його чули у Харкові під ранок 14 квітня.

Про це повідомили в ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Харкові вночі 14 квітня: що відомо

Повітряну тривогу в Харківській області та Харкові оголосили під ранок 14 квітня о 04:57. Повітряні сили на цей час повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області Росії. Тривога у цей час була в Києві та багатьох областях.

Але була й небезпека від ударних БпЛА ворога. Спершу про вибух у Харкові повідомили в ОВА.

У Харкові пролунав вибух! Загроза ворожих ударів зберігається. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав Олег Синєгубов.

А потім міський голова Ігор Терехов уточнив, що над містом було зафіксовано ворожий БпЛА. За його інформацією, під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі, на місці влучання пожежа.

Горять складські приміщення із продуктами харчування. Постраждалих на цю хвилину немає.

Цієї ж ночі дрони кількома хвилями намагалися уразити Одесу, там лунали вибухи, відомо про пошкодження, пожежі та травмованих людей.