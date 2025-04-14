У Харкові пролунав вибух на тлі тривоги через загрозу балістики та ударних БпЛА
- У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух, було оголошено загрозу від балістичного озброєння та ударних БпЛА.
- Міський голова уточнив, що над містом було зафіксовано ворожий дрон.
Під час повітряної тривоги у Харківській області пролунав вибух. Його чули у Харкові під ранок 14 квітня.
Про це повідомили в ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія ночі Дрони знову атакують Україну, є загроза балістики: у яких областях тривога
Вибухи у Харкові вночі 14 квітня: що відомо
Повітряну тривогу в Харківській області та Харкові оголосили під ранок 14 квітня о 04:57. Повітряні сили на цей час повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області Росії. Тривога у цей час була в Києві та багатьох областях.
Але була й небезпека від ударних БпЛА ворога. Спершу про вибух у Харкові повідомили в ОВА.
У Харкові пролунав вибух! Загроза ворожих ударів зберігається. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав Олег Синєгубов.
А потім міський голова Ігор Терехов уточнив, що над містом було зафіксовано ворожий БпЛА. За його інформацією, під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі, на місці влучання пожежа.
Горять складські приміщення із продуктами харчування. Постраждалих на цю хвилину немає.
Цієї ж ночі дрони кількома хвилями намагалися уразити Одесу, там лунали вибухи, відомо про пошкодження, пожежі та травмованих людей.Важливо: оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.