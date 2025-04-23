У Харкові пролунав вибух: російський БпЛА атакував багатоповерхівку в одному з районів міста

Зранку 23 квітня в Харкові було гучно. Так, у місті прогримів вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Невдовзі стало відомо, що російський безпілотник атакував багатоповерхівку в місті.

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Вибух в Харкові

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що в Харкові повітряна тривога триває ще з вечора 22 квітня. Вночі російські окупанти масовано атакували місто ударними БпЛА.

Зранку 23 квітня загроза атаки дронами все ще тривала. Так, відповідно до даних Повітряних сил був зафіксований рух БпЛА на Харків із півночі о 7 годині ранку.

Вже через 10 хвилин стало відомо, що в місті гучно.

У Харкові пролунав вибух,

– ідеться в повідомленні ЗМІ.

Невдовзі мер міста Ігор Терехов повідомив, що російський БпЛА "Молнія" атакував багатоквартирний будинок в одному з районів.

І вже зранку, кілька хвилин тому, БпЛА "Молнією" був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх,

– ідеться в повідомленні.

Терехов також повідомив, чи є потерпілі внаслідок атаки. За його словами, станом на 7:36 інформації щодо постраждалих не надходило.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.