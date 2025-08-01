Увечері п'ятниці, 1 серпня, у низці українських областей оголосили повітряну тривогу через рух російських безпілотників. Зокрема, близько 20:45 вибух пролунав у Харкові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Зафіксовано удар дроном "Молнія" – деталі розповіли мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Що відомо про наслідки атаки?

За інформацією Терехова, ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова.

За даними Синєгубова, постраждало 2 людини – 25-річна та 35-річна жінки.

До слова, повітряна тривога в Харківському районі області тривала з 20:44 до 20:58.

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