У Харкові влаштували показ мод на звалищі, щоб врятувати річку Студенок: фото
У Харкові в районі ХТЗ протікає невеличка річка Студенок. Яр біля неї перетворили на звалище будівельного сміття. Щоб привернути увагу, екоактивісти разом з дизайнеркою Світланою Луценко влаштували там показ мод з перероблених матеріалів.
Джерело:фейсбук Ольги Чуб
Організатори повідомили, що таким чином хочуть привернути увагу до критичного стану річки. Крім того, місцеві мешканці відмічають, що кількість сміття збільшується.
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Чому організували акцію
Річка Студенок – це притока річки Уди, що протікає в Індустріальному районі міста і наповнює ставки в парку "Зелений гай".
На жаль, сьогодні річка більше нагадує стихійне звалище. Її екосистема порушена – русло річки пересихає, тварини йдуть, рослини слабшають. Кількість будівельного сміття збільшується. Місцеві жителі б'ють на сполох,
– пояснює активістка Ольга Чуб.
Проте замість річкового яру тут – звалище будівельного сміття.
Показ на березі річки Студенок / Фото Василь Голосний
Що відомо про показ мод
На березі екоактивісти організували перформанс з показом одягу з перероблених матеріалів.
Показ мод в Харкові на березі річки з яром з будівельних матеріалів / Фото Василь Голосний
Дизайнерка Світла Луценко створила спеціальні образи, які символізують байдужість людей і показують невблаганний процес загибелі природи у великому місті.
Моделі в образах на звалищі в Харкові / Фото Василь Голосний
Волонтери організували :
- показ мод,
- фрімаркет,
- ярмарок хенд-мейд
- невеличкий концерт колективів з села Верхній Бишкин Первомайського району.
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