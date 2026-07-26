У Харкові росіяни вдарили по приватному будинку: одна людина загинула, є постраждалі

Зранку в неділю, 26 липня, російські війська вкотре завдали удару по Харкову. Внаслідок цинічної ворожої атаки є загиблий, також щонайменше дев'ятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Які наслідки удару по Харкову?

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 08:13.

Вже о 09:03 Ігор Терехов написав про влучання баражучого боєприпасу "Бандероль" у Слобідському районі міста.

Згодом стало відомо, що під ударом опинився у приватний житловий будинок. Станом на 10:04 повідомляється про одного загиблого та дев'ятьох постраждалих, серед них – двоє дітей.

Загалом внаслідок атаки було пошкоджено понад десять приватних житлових будинків.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, зранку 26 липня російські військові також завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок атаки в торговельному центрі зайнялася пожежа. За інформацією місцевих ЗМІ, під російським ударом опинився "Епіцентр".

Станом на момент публікації інформація про постраждалих уточнюється.

Вночі росіяни також били по Україні

Цієї ночі ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59/69 з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400.

Крім того, росіяни випустили 136 ударних БпЛА різних типів, зокрема Shahed, реактивні дрони, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки вдалося знешкодити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.