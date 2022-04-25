У Харкові снаряд окупантів влучив у багатоповерхівку: вогонь охопив квартири на двох поверхах
Джерело:телеграм ДСНС
Рятувальники у Харкові загасили пожежу у 12-поверховому будинку на Салтівці. Саме туди раніше влетів російський снаряд.
Як повідомили рятувальники, пожежа спалахнула 25 квітня о 13:07 у Київському районі Харкова.
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Внаслідок потрапляння ворожого снаряду у житловий будинок зайнялися квартири на 3 та 4 поверхах. Пожежу на площі 250 метрів квадратних вдалося локалізувати о 14:10, а остаточно ліквідувати – о 15:45.
Від ДСНС залучили 25 осіб та 5 одиниць техніки. Попередньо, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.
Пожежа у Харкові / Фото ДСНС, Суспільне
Додамо, що російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожої атаки загинули 3 мирних жителів, ще 1 людина поранена.