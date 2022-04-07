У Харкові спалахнула масштабна пожежа у житловій багатоповерхівці: горіло відразу кілька квартир

Внаслідок ворожих обстрілів у житловому багатоповерховому будинку в Київському районі міста Харкова виникла масштабна пожежа. На верхніх поверхах під вогнем опинилися відразу декілька квартир на площі пожежі близько 200 квадратних метрів.

За минулу добу підрозділи ДСНС здійснили 22 виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами окупантів, повідомили у ДСНС Харківської області.

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У повідомленні рятувальної служби розповіли, що за останню добу рятувальники здійснили 59 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж 41, у тому числі пожеж спричинених обстрілами – 22;

пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 16;

пожеж у приватному секторі та на об'єктах, що сталися з інших причин, не пов'язаних обстрілами – 3;

1 раз на розбирання завалів та 7 – на допомогу населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Масштабна пожежа у багатоповерхівці

На верхніх поверхах житлового будинку горіло одразу декілька квартир на площі пожежі близько 200 кв.м. Рятувальникам ДСНС вдалось врятували 4-х мешканців будинку під час ліквідації загоряння. Серед них була дитина 2006 року народження. Повідомляється, що до гасіння вогню залучили 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 людей особового складу ДСНС.

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