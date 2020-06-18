Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення місцевого міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка до проспекту імені Жукова.

Судді погодилися з позивачами у тому, що перейменування проспекту суперечить закону України "Про декомунізацію". Про таке рішення суду інформують місцеві ЗМІ.

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Під час засідання представник мерії Харкова у своєму виступі назвав Жукова людиною, що "звільняла Україну від нацистських загарбників". Чиновник також додав, що Жуков не обіймав високих посад у лавах компартії.

Втім, ці слова на суддів не вплинули. Суд виніс рішення, яким скасував рішення міськради. Проспект повинні знову перейменувати на честь генерала-дисидента і захисника кримських татар Петра Григоренка.

Що відомо про Петра Григоренка:

Це радянський генерал-майор, українець, правозахисник.

Він виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів.

За це у 1964 році за власну правозахисну діяльність був позбавлений усіх державних відзнак.

Григоренко перебував у радянських в’язницях та таборах.

З 1977 року проживав у США. Помер у Нью-Йорку, похований на українському цвинтарі у Саут-Баунд-Бруці в штаті Нью-Джерсі.

Тяганина з перейменуванням проспекту у Харкові: