У Харкові сталася ДТП за участі трамвая та пожежної машини. Від удару автомобіль рятувальників перекинуло на бік.

Бригада ДСНС саме їхала на виклик, усі сигнали на пожежному "Зілі" були ввімкнені, повідомляє "Depo.Харків".

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У патрульній поліції говорять, водій трамваю не відреагував на це і не пропустив пожежників. За словами ж свідків, трамвай нісся на великій швидкості і навіть не загальмував.



Удар прийшовся в задню частину машини, у якій їхала бригада з 5 людей. Дивом ніхто з пожежників і пасажирів електротранспорту не постраждав. Дорожній інцидент стався за 10 метрів до зупинки громадського транспорту.



ДТП за участі трамвая та пожежної машини в Харкові / Фото з телеграм-каналу "Труха"



Внаслідок аварії ніхто не постраждав / Фото з телеграм-каналу "Типичное ХТЗ"

У Маріуполі водій наїхав на патрульних

Раніше в Маріуполі водій Mercedes відволікся на телефон і спричинив аварію. Автомобіль наїхав на двох жінок-патрульних. Обидві співробітниці поліції отримали тілесні ушкодження.