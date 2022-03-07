У Харкові вдалось затримати одного з двох пілотів російського винищувача

Українці 12 днів вже ведуть героїчну боротьбу за нашу країну. Ворогів вдається затримувати і брати в полон.

Уночі 7 березня військові Нацгвардії затримали одного з двох пілотів російського винищувача. Вороги змогли катапультуватися після збиття їхнього літака напередодні.

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Що відомо про загарбника

У штабі оборони Харкова повідомили, що затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку.

Його передали в один із районних відділів поліції у Харкові. А от інший збитий окупант переховується у місті.

Ймовірно, одягнений у форму льотного складу Збройних сил Росії. Просимо місцеве населення надати допомогу при затриманні пілоту,

– закликають у штабі.



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