У Харкові – вибух біля будівлі головного управління Нацполіції та обласного СБУ
Джерело:телеграм-канал "Суспільне Харків"
У Харкові зранку 2 березня пролунав сильний вибух. За попередньою інформацією – неподалік будівель головного управління Національної поліції та СБУ.
Про це свідчать кадри, які публікують у мережі місцеві мешканці. На відео, яким вони поділилися, видно густий дим над будівлею.
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Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також написав, що у Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції. У ній також розташоване обласне управління СБУ.
На кадрах, які показали у МВС, видно масштаби руйнування та дах будівлі, охоплений полум'ям. На землю падали уламки покрівлі. Про жертв або постраждалих – поки невідомо.
У Харкові пролунав вибух: дивіться відео
Ситуація біля обласного управління поліції: дивіться відео
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